Flers. Il achète 3 500€ de coffrets Pokémon vides : la police interpelle le vendeur et saisit 160 000€ de produits

Un collectionneur de cartes Pokémon a déposé plainte pour escroquerie au commissariat de Flers, mardi 22 avril. Le spécialiste, qui accumule les cartes et accessoires de la franchise depuis 30 ans, a acheté à un particulier sur Internet deux coffrets de cartes Pokémon jugées rares. L'un à 1 500€, le second à 2 000€. "Ils sont rares tant qu'ils ne sont pas ouverts", explique David Barbas, commandant du commissariat de police de Flers. "La victime a eu un doute sur l'emballage et a donc ouvert les coffrets", poursuit-il. A l'intérieur : des cartes sans valeur, des règles de jeux et des cartes qui ne devraient pas être dans ce genre de paquet.

L'un des faux coffrets achetés par le collectionneur. - Police de Flers

"150 à 160 000€" de cartes et coffrets

Le lendemain, les policiers organisent "ce qu'on appelle un coup d'achat. Le collectionneur refait un achat auprès du vendeur pour le faire revenir à Flers" et permettre aux forces de l'ordre de procéder à une interpellation. Le jeune vendeur, domicilié à Ifs, reconnaît les faits lors de sa garde à vue. "Il achète des boîtes vides à 15 ou 20€ et les reconstitue avec des fausses cartes pour soit les échanger avec de vrais coffrets, soit les revendre", détaille David Barbas.

Dans son logement près de Caen, les policiers retrouvent "beaucoup de matériel d'emballage" et "beaucoup de cartes et de box". Un spécialiste des jeux venu analyser la saisie reconnaît n'en avoir "jamais vu autant" et estime le tout à "150 à 160 000€" à la revente.

L'enquête se poursuit à Flers pour savoir si d'autres personnes ont été victimes de cette escroquerie. Si un acheteur a un doute sur son produit, "il peut se rendre dans un magasin spécialisé pour faire analyser les filigranes de l'emballage comme sur un faux billet", conclut David Barbas.