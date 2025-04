Rouen. Quatre jeunes interpellés après avoir brisé une vitrine pour voler… des cartes Pokémon

C'est une voisine qui a donné l'alerte. Mercredi 9 avril vers 2h du matin, elle a vu trois personnes briser la vitrine d'un commerce de la rue des Bonnetiers à Rouen, indique une source policière. Ils ont pris la fuite sans pouvoir entrer dans le magasin mais en dérobant des objets dans la vitrine.

La police commence des recherches dans le secteur à partir de leur signalement. Finalement, un message radio leur indique qu'ils sont repérés à proximité, rue Saint-Lô.

Le larcin ? Des cartes et "boosters" Pokémon

Quatre personnes ont été interpellées. Une jeune fille de 14 ans et trois jeunes hommes de 15, 17 et 20 ans. L'un d'eux a immédiatement avoué le vol. Les policiers ont retrouvé sur lui des paquets de cartes Pokémon et des "boosters" Pokémon. Un booster est un paquet vendu séparément qui contient des cartes supplémentaires, rares ou puissantes, qui ne sont pas disponibles dans les paquets de base. Le jeune homme présentait sur lui quelques traces de sang, probablement causées au moment de briser la vitrine ou de dérober les cartes.

Tous ont été ramenés au poste de police. Le gérant du magasin vandalisé a déposé plainte.