Flers. "Un morceau de la verrière s'est détaché" : la médiathèque fermée jusqu'à nouvel ordre

La médiathèque de Flers est fermée au public jusqu'à nouvel ordre après un "grave incident technique", survenu lundi 26 mai. "Un morceau de la verrière s'est détaché", assure le maire, Yves Goasdoué. Selon l'édile, des "points de faiblesse" avaient déjà été constatés sur cette partie de l'établissement. L'incident a finalement fait plus de peur que de mal. "Il n'y avait personne au moment de l'incident", précise le maire.

• A lire aussi. Près du Havre. Gardé à vue, il profite d'un examen médical à l'hôpital Monod pour s'échapper

Fermé jusqu'à nouvel ordre

Ce mardi 27 mai, un bureau d'études doit venir constater les dégâts et évaluer les réparations nécessaires. En attendant, le pôle culturel Jean-Chaudeurge reste fermé a minima toute la semaine et jusqu'à nouvel ordre. Par extension, l'espace public numérique et France Services ne sont pas non plus accessibles au public. Seul le conservatoire de musique de Flers Agglo reste ouvert.