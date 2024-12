Alençon. Des tirs à l'arme longue en pleine journée dans le quartier de Perseigne

Le quartier de Perseigne a été le théâtre de coups de feu, samedi 28 décembre. Une personne est sortie d'un véhicule blanc en début d'après-midi sur la place de la Paix et a tiré à l'arme longue. Selon les policiers, une salve ou deux tirs en coup par coup ont été tirés, sans faire de blessé. Le tireur et son arme ne sont pas identifiables sur les caméras de surveillance. Le fait qu'il soit sorti du côté passager permet de supposer qu'au moins une deuxième personne était à bord du véhicule, retrouvé plus loin dans le quartier.

A la surprise des policiers, seulement deux témoins ont appelé pour signaler les coups de feu, tirés en début d'après-midi. L'un aurait seulement entendu une détonation. L'autre, sur les lieux, aurait tout de suite baissé les yeux et ne saurait identifier le tireur. L'omerta, constatée lors de l'enquête de voisinage des policiers, règne dans le quartier. L'enquête se poursuit.