[Photos] Normandie. Revivez le départ de la Transat Jacques Vabre 2023

C'est fait ! Les concurrents de la trentième Transat Jacques Vabre se sont élancés ce dimanche 29 octobre du Havre. Seuls 55 bateaux ont pris le départ, comme prévu. La direction de la course a en effet annoncé vers 8 heures que les Imoca resteraient au port en raison des conditions météo attendues dans les prochains jours au Cap Finisterre et de l'impossibilité de trouver un port de repli pour la flotte de quarante Imoca.

Le Havrais Thimoté Polet salue le public en quittant les pontons.

Deux duos Normands à une heure du départ des pontons : les Manchois Nicolas Jossier et Alexis Loison et les Havrais Cédric Chateau et Guillaume Pirouelle.

Les Class 40 et Ocean Fifty à Lorient

Les Class 40 et les Ocean Fifty seront contraints de faire escale à Lorient (Morbihan) pour éviter cette dépression. Seuls les Ultim, les trimarans XXL, les plus rapides, font route vers la Martinique. La direction de course envisage cependant de modifier les parcours pour permettre, malgré tout, des arrivées groupées.

Les au revoir de Renaud Courbon et François Champion.

Malgré ces imprévus et les grains qui ont arrosé la cité océane, les Havrais et les visiteurs étaient nombreux sur les quais pour souhaiter "bon vent" aux skippers de cette 16e édition, qui marque les trente ans de la transatlantique en double.

Le Class 40 des Havrais Renaud Courbon et François Champion.

Les jumelles, l'indispensable pour ne rien perdre du départ.