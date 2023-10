Transat Jacques Vabre. Météo : la course des Class 40 se fera en deux temps

La météo aura beaucoup fait causer sur les pontons de la Transat Jacques Vabre, toute la semaine. L'ultime briefing, samedi 28 octobre, permet d'y voir plus clair sur le départ, toujours programmé le dimanche 29 octobre.

Les départs s'enchaîneront à partir de 13 h 05, dans le nord du chenal du Havre, dans des conditions "toniques mais maniables" selon les organisateurs, avec 20 à 25 nœuds (soit environ 40 km/h) de vent du sud-ouest. Côté mer, si les Ultim, les bateaux les plus rapides, devraient encore faire face à des vagues de 4 mètres au passage d'Ouessant, elles vont décroître au passage des premiers Ocean Fifty et Imoca.

Une seconde dépression attendue

En revanche, un aménagement a été imaginé pour les Class 40, les bateaux les plus petits (12 m), en raison de l'arrivée d'une seconde dépression à partir de mardi 31 octobre. Des conditions dantesques sont prévues aux alentours du 2 novembre du côté du Cap Finisterre avec des vagues de 8 mètres et des vents de plus de 40 nœuds (75 km/h).

Les Class 40 feront donc la course en deux étapes : Le Havre/Lorient puis Lorient/Martinique. "Une ligne d'arrivée sera mise en place à Lorient et nous organiserons un second départ lorsque la situation météo permettra de naviguer en sécurité vers Fort-de-France, indique Francis Le Goff, le directeur de course, le départ de cette deuxième étape sera donné en flotte et le classement établi l'arrivée en Martinique à la somme des temps des deux étapes."