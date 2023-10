Transat Jacques Vabre. Départ reporté pour la classe Imoca, le programme chamboulé

Sur les quatre catégories qui doivent prendre la mer dimanche 29 octobre, ils ne seront que trois finalement. Le grand départ de la Transat Jacques Vabre au Havre c'est aujourd'hui, mais pas pour tous. Compte tenu d'une météo très préoccupante dans les prochains jours, le départ de la classe Imoca est reporté, et ne se fera pas aujourd'hui.

Des vagues de 8 mètres

"Nous avons surveillé depuis hier avec l'ensemble de l'équipe l'évolution de la dépression qui arrive au troisième jour, annonce Francis Le Goff, directeur de la course. Il y a une toute petite ouverture pour passer, mais s'il y a une casse, avec un bateau plus manœuvrant, il n'y a aucune échappatoire possible." La direction ne prend donc aucun risque. "Si on a un souci, on est dans la merde", lâche-t-il crûment, avant de poursuivre : "Je n'ai subi aucune pression, c'est une décision pleine et entière." Le 1er novembre, des vagues de 8 mètres et des rafales de 82 km/h sont prévus au large du Cap Finisterre.

La direction travaille déjà à un redépart, mais souhaite d'abord profiter du départ des trois autres catégories. Pour les Ultim, rien ne change concernant le déroulé, ils rallieront bien Fort-de-France en Martinique en une seule traite. Pour les Ocean Fifty et les Class 40, un arrêt est prévu à Lorient, en Bretagne, pour laisser passer la grosse dépression avant d'assurer une navigation en toute sécurité. Pourquoi les Imoca ne suivent-ils pas le même programme ? "Nous n'avons pas la capacité portuaire en Bretagne pour accueillir la flotte", justifie Francis Le Goff.

Les premiers départs de bateaux doivent avoir lieu à 13h05, alors que la plupart devraient quitter les pontons dans les prochaines minutes.