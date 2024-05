Voile. Le Havrais Charlie Dalin termine 4e de The Transat et se qualifie pour le Vendée Globe

Charlie Dalin (MACIF Santé Prévoyance) termine 4e de la course à la voile The Transat. Le skipper havrais a franchi la ligne d'arrivée mardi 7 mai à 4 heures 14 minutes et 18 secondes (heure française). Il a réalisé la traversée Lorient - New York en 8 jours 14 heures 44 minutes et 28 secondes. C'est une petite déception pour le Havrais qui a longtemps mené les débats avant de subir plusieurs avaries. Cette performance lui permet en tout cas de se qualifier pour le Vendée Globe, dont le départ sera donné le 10 novembre prochain.

The Transat (15e édition) a été remportée, lundi 6 mai, par Yoann Richomme (PAPREC Arkéa). Boris Herrmann (Malizia – Seaxplorer) et Samantha Davies (Initiatives-Cœur) complètent le podium.