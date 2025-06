Voile. Une année maritime au Havre, avec la Transat Café l'Or

Le Havre est plus que jamais tourné vers la mer et 2025 est un grand cru. Début janvier, Charlie Dalin, le skipper havrais, remportait le Vendée Globe. En juillet la cité Océane accueille les Grandes Voiles et en octobre la Transat Café l'Or s'élancera pour la 17e édition. Sans oublier des expositions qui mettent en avant le passé maritime de la ville.

Transat Café l'Or

La Transat change de nom cette année, fini la Transat Jacques Vabre. Après 30 ans, la célèbre course transatlantique à la voile en duo s'élancera dimanche 26 octobre du Havre avec un nouveau nom, la Transat Café l'Or, destination Fort-de-France pour la troisième fois. En 2023, 92 bateaux et 190 marins avaient pris le départ, un record. Malgré une météo dantesque, les villages du Havre et de Fort-de-France avaient vu défiler 655 000 visiteurs, un chiffre en hausse de 15%. Cette année, le village de la Transat ouvrira ses portes le 17 octobre autour du bassin Paul Vatine. L'édition 2025 se veut résolument durable. Les organisateurs ont annoncé que le retour à la voile sera obligatoire, après la course. C'est la première des grandes courses au large à imposer cette règle, pour des raisons environnementales.

Expositions

Deux expositions tournées vers la mer sont visibles cette année au Havre. La première, au Muma, est intitulée "Paquebots 1913-1942, une esthétique transatlantique". A travers photos, peintures et publicités d'époque, elle retrace l'influence de ces géants des mers. L'exposition est visible jusqu'en septembre. L'autre exposition est installée à l'Hôtel Dubocage de Bléville, "Petites Voiles". Elle célèbre, jusqu'au 31 janvier 2026, les grandes heures de la marine à voile et de la ville du Havre du XVIe au milieu du XIXe siècle.