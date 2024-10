Musique. Hoshi : les dernières dates de la tournée et un nouveau single

Disque d'or avec l'album Cœur parapluie, sorti en septembre 2023, Hoshi poursuit sa route avec un nouveau titre : Tu vas me quitter encore longtemps ? un single sincère et touchant, où elle exprime les hauts et les bas des relations amoureuses. Mélangeant électro, pop-rock et urbain, la chanteuse révèle une fois encore son talent pour transformer ses émotions en chansons qui parlent à tous.

Le public normand pourra la retrouver au Zénith de Caen, samedi 16 novembre, pour une soirée qui s'annonce intense avant une fin de tournée très attendue à Paris, le 12 décembre à l'Adidas Arena.

