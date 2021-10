Monumental. Beauregard : quatre jours de festivités à ne pas manquer !

L'édition 2019 du festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) promet de rassembler un public encore plus nombreux, attiré par la qualité et l'éclectisme du programme. Paul Langeois, programmateur de l'évènement, nous parle des points forts du festival :

Comment est né le festival ?

Paul Langeois : "Le festival est officiellement né en 2009 à l'initiative de Patrick Simon, Claire Lesaulnier et de moi-même, qui suis directeur du Big band café, la salle de musique actuelle d'Hérouville-Saint-Clair. C'est un projet qui nous tenait à cœur de longue date. Ce type d'évènement manquait vraiment à l'agglomération caennaise. En six mois nous avons monté la première édition, en faisant très fort dès le début, avec une programmation de haut niveau. Nous avions, entre autres, accueilli Charlie Winston, Gossip et Ayo. Dès la première édition, nous faisions de ce festival un évènement de grande ampleur et en deux jours nous avions reçu 20 000 festivaliers : un record pour un nouveau-né !"

Comment la fréquentation du festival a-t-elle évolué en une décennie ?

"Dès la deuxième édition, nous avons atteint le chiffre de 34 000 visiteurs. À la 3e édition le site a été agrandi et nous sommes passés à une programmation sur trois jours. En 2014, nous avons encore rallongé la durée du festival avec quatre jours de festivités et un before : une soirée avec concert unique de Stromae qui a connu un succès fou. Pour cette 10e édition nous espérons battre de nouveaux records. En 2018, 108 000 festivaliers se sont rassemblés, attirés par notre programmation alléchante : Orelsan, Simple minds et Dépêche mode venus pour la première fois en Normandie. Cette année sont attendus avec impatience Suprême NTM, Angèle, Ben Harper and the innocent criminals, Bernard Lavilliers et Gossip."

Quel est le but du festival ?

"Le festival permet aux Normands de voir des groupes qui ne passent pas ici, même dans les Zéniths. Ce sont des artistes internationaux, qui ne viennent que rarement en province comme Tears for fears, Gossip ou Ben Harper. Mais on retrouve aussi beaucoup d'artistes nationaux comme Angèle et Lomepal. Rares sont ceux qui sont déjà venus, mais nous retrouvons cependant Balthazar, Mogwaï, Jeane Added et aussi Gossip, avec qui nous avions inauguré le festival. Nous défendons aussi un groupe normand par jour. Chaque année nous organisons un tremplin qui a été remporté en 2019 par We hate you please die, un groupe rock rouennais qui sera donc à l'affiche. Nous voulons faire de ce festival un rendez-vous intergénérationnel. Sur une journée nous programmons toujours des groupes très différents, pour plaire à un public le plus large possible. Avec Thérapie taxi par exemple on vise un public ayant la vingtaine alors que Fat boy slim s'adresse plus aux trentenaires. C'est aussi le moyen de faire découvrir au public d'autres genres musicaux que ceux auxquels ils s'orienteraient naturellement. C'est un festival riche de découverte !"

Quels sont les moyens engagés ?

"Il y a deux scènes qui jouent en alternance : Beauregard et John. On peut vraiment, si on le souhaite, voir tous les groupes de la programmation. C'est notre marque de fabrique depuis la première édition. Le festival est accueilli dans le monumental parc du château de Beauregard qui appartient à la commune. Ce festival co-produit par le Big band café et la société de production Myster black est une formidable industrie dans laquelle s'engagent plus de 2 500 personnes : bénévoles, organisateurs, prestataires, salariés et intermittents. Pour ce qui est des animations, la grande roue est de retour (elle s'est implantée pour la première fois sur le site l'année passée), mais nous proposons aussi de nombreux ateliers pour les enfants en continu, des performances d'arts de rue, des déambulations, des espaces ludiques et des zones de repos, un immense camping et de nombreux stands de produits régionaux. C'est vraiment quatre jours de fête sans interruption !"

Du 4 au 7 juillet 2019, parc du château de Beauregard à Hérouville-Saint-Clair. 49 à 145€, gratuit pour les moins de 12 ans. festivalbeauregard.com