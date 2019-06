L'arrivée du Tramway se fête en grand pompe!

Le tramway arrive ! le samedi 27 juillet 2019, les trois nouvelles lignes du tramway de Caen (Calvados) seront mises en service, après plus d'un an et demi de travaux. Les voyageurs pourront se déplacer gratuitement tout le week-end et, pour l'occasion, de nombreuses festivités sont organisées.

Des stations animées

La première rame du nouveau tramway passera à 11h 30 vers le boulevard maréchal Leclerc pour l'inauguration de sa mise en service. Durant la journée, de nombreuses stations seront animées, comme à la station Café des Images à Hérouville Saint-Clair, celles du Calvaire Saint-Pierre, Gare - Rives de l'Orne, Place de la Liberté, Place du Commerce à Caen et Jean Vilar à Ifs. Au programme : échassiers, danseurs de Capoeira, plongeurs, batucadas et une foule d'autres animations.

En fin de journée, vers 19 heures, trois parades au départ de Caen, Ifs et Hérouville-Saint-Clair déambuleront dans les rues et feront du bruit, puisqu'elles seront accompagnées d'un DJ. Celle de Caen se fera à vélo, quant aux deux autres, ce sera à pied, avec une légère différence puisqu'à Ifs, il faudra courir ! Toutes les parades mèneront à la Presqu'île, où seront installés un village animé et des Food Trucks pour se restaurer. Pour clôturer cette journée de fête, un spectacle attend les voyageurs à partir de 22h30. De grandes marionnettes gonflables à l'image de chevaux galoperont grâce à d'habiles marionnettistes.

