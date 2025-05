Podcast Les Voix de la Ville. Nicolas Coursaget, gérant du Pion Magique : "J'aimerais une ludothèque en plein centre-ville"

Nicolas Coursaget, amateur du jeu d'échecs, est le gérant depuis quelques années du Pion Magique, magasin incontournable du centre-ville de Caen. Il est notre invité pour ce nouvel épisode de notre podcast Millénaire de Caen : Les Voix de la Ville.

Quel fut votre événement préféré à Caen ?

"Comme beaucoup, j'aime beaucoup les événements qui reviennent tous les ans : le carnaval étudiant, les foulées des bistrots, les fêtes du Débarquement… Mais l'événement qui m'a le plus marqué personnellement, c'était en 2011, le Championnat de France d'échecs qui s'est tenu à Caen. C'est ma passion et mon métier à la base. Il y avait 1 000 participants pendant 15 jours sur le campus, c'était un très beau souvenir, tout le monde était content !"

Que souhaiteriez-vous changer à Caen ?

"En tant que Pion Magique, j'aimerais bien qu'on ait en plein centre-ville, en face du théâtre, ce qu'on appelle une maison des jeux ou une ludothèque. Elle regrouperait un club d'échecs, de go, de dames, de bridge, tout ce qu'il peut y avoir sur le jeu de loisir. On pourrait peut-être même mixer ça avec la musique ou plein de choses. Mélanger loisir et culture !"

Et votre tradition caennaise préférée ?

"Les tripes de Caen ! J'aime beaucoup. J'ai même organisé des soirées tripes à la maison, où nous avions quatre feux, et chacun rapportait des tripes de différents endroits et nous goûtions à chacune. Nous avons aussi la chance d'avoir l'hippodrome en centre-ville, de très belles équipes sportives, même si cette année ça a moins bien marché… Et toute notre histoire, avec Guillaume !"