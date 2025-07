Côte fleurie. Cambriolages en série : deux mineures de 15 ans interpellées avec plus de 150 bijoux dans une voiture

La Côte fleurie, dans le Calvados, est particulièrement touchée par les cambriolages tout au long de l'année, y compris durant l'été. Le 9 juillet dernier, en matinée, les gendarmes de Villers-sur-Mer sont alertés à la suite d'un vol avec effraction commis à Auberville. Grâce à des caméras présentes chez elle, la victime réussit à visualiser les deux filles qui sont entrées illégalement chez elle. Leurs portraits sont diffusés, alors qu'une enquête de voisinage permet d'affirmer que les deux voleuses ont pris la fuite à bord d'une voiture. La plaque d'immatriculation est identifiée.

D'autres cambriolages à Versailles ou Nice

Tandis qu'ils patrouillent près d'une station-service, deux gendarmes de la brigade de Villers-sur-Mer aperçoivent le véhicule. Ils appellent du renfort et procèdent au contrôle des occupants. Il s'agit bien des deux filles présentes sur la vidéo.

Dans leur voiture, les militaires découvrent une taie d'oreiller remplie de plus de 150 bijoux, deux tournevis, et une clé à molette. Ceux-ci proviennent bien du cambriolage commis le matin même à Auberville, ou d'un autre, survenu à Blonville-sur-Mer. "Les deux filles, âgées de 15 ans, originaires des pays de l'Est et de nationalité italienne, sont placées en garde à vue", expliquent alors les gendarmes. En juillet 2023, elles avaient commis d'autres larcins à Versailles ou Nice.

Un chauffeur sans permis et sous l'emprise de stupéfiants

Le chauffeur du véhicule est lui en revanche majeur. Au-delà de sa complicité dans l'affaire, il est poursuivi pour conduite sans permis, sous l'emprise de produits stupéfiants, et utilisant de fausses plaques d'immatriculation.

Les deux jeunes filles sont convoquées par l'OPJ le 13 janvier 2026, et sont prises en charge par l'aide sociale à l'enfance en attendant. Le chauffeur comparaîtra devant juge unique le 8 janvier, au tribunal de Lisieux.