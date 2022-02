Caen : en pleine nuit, deux jeunes volent un compteur électrique sur un chantier

Deux jeunes voleurs comparaissaient ce jeudi 22 septembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). La raison ? Dans la nuit du samedi 27 août 2016, à Caen, vers 1h30 du matin, la police avait été appelée sur un chantier. En cause : des passants ont vu des individus en train de voler. En effet, sur les lieux, les forces de l'ordre aperçoivent deux personnes entièrement habillées de noir. L'une d'elles tient un objet métallique dans les bras.

Compteur électrique d'une valeur de 230 euros

Repassant la clôture, ils le placent dans le coffre de leur voiture garée à proximité. Il s'agit d'un compteur électrique d'une valeur de 230 euros. Au tribunal, ce jeudi, et malgré le câble électrique sectionné sur le chantier un mois plus tôt, les deux compères persistent à nier effrontément. "Le compteur nous appartient, on l'a acheté dans une brocante". A la question : "Que faisiez-vous sur ce chantier ?", la réponse vaut son pesant d'or.

"J'ai eu envie de faire une grosse commission"

Sans se démonter, le plus âgé des deux affirme avec arrogance : "On était allé faire un tour et j'ai eu envie de faire une grosse commission, alors le chantier, c'était quand même plus pratique que le bord de la route". La procureur, en soupirant, estime les faits caractérisés et son réquisitoire sera suivi par la cour : l'un écope de 140h de travaux d’intérêt général, l'autre de 210, en raison d'une mention sur son casier judiciaire. "L'insolence de votre imagination frise la rareté", concluera le président.

