People. Mister Normandie 2025 : découvrez les portraits des candidats et votez dès aujourd'hui en ligne

Société. Mardi 9 septembre 2025, le comité Mister Normandie a dévoilé les photos officielles des candidats à l'élection régionale. Les internautes peuvent dès à présent voter en ligne pour leur favori jusqu'au 9 octobre 2025.

Publié le 09/09/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
A gauche, Mister Normandie 2024, tout proche d'être élu Mister France. - Mister France 2024

Le comité Normandie pour Mister France a lancé officiellement ce mardi 9 septembre 2025 la phase de votes du concours régional. Les photos des candidats sont désormais disponibles sur le site officiel, permettant au public de découvrir les portraits et de choisir leur favori.

Comment voter pour Mister Normandie 2025 ?

Les organisateurs rappellent que "chaque vote compte et peut faire la différence". Le principe est simple : les internautes disposent d'un mois, jusqu'au 9 octobre 2025, pour soutenir leur candidat préféré directement en ligne.

Une étape clé vers Mister France 2025

L'élection régionale de Mister Normandie constitue une étape décisive avant la grande finale nationale de Mister France 2025. Le lauréat normand représentera sa région et défendra ses couleurs face aux autres candidats venus de toute la France.

Où retrouver les portraits des candidats ?

Les photos officielles de tous les participants sont disponibles sur le site du comité Mister Normandie. L'occasion de mettre un visage sur les prétendants au titre et de se faire une idée avant de glisser son vote en ligne.

