Agon-Coutainville. Opération de sauvetage en mer de trois personnes

Dimanche 14 septembre, vers 20h30, une opération de sauvetage en mer a eu lieu au niveau de l'école de voile d'Agon-Coutainville.

Trois victimes

Les sapeurs-pompiers ont été alertés car trois personnes se trouvaient à l'eau. Une femme de 27 ans a pu être récupérée, légèrement blessée, et a été évacuée vers le centre hospitalier de Coutances. Deux hommes de 46 et 52 ans ont pu regagner la plage par leurs propres moyens. Ils ont pu rejoindre leur famille après avis d'un médecin du Samu.

12 sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette opération de sauvetage.

