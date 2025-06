Culture. Varian Fry : la nouvelle exposition événement du Mémorial de Caen

Il y a presque 85 ans, le 14 août 1940, le journaliste américain Varian Fry débarquait à Marseille. Mandaté par l'organisation humanitaire l'Emergency Rescue Comity, il avait pour mission d'aider des artistes et intellectuels juifs ou opposés au régime de Vichy à s'enfuir de France.

C'est cette histoire qui est racontée dans la nouvelle exposition événement du Mémorial de Caen, "Varian Fry, les chemins de l'exil". Depuis le 18 juin et jusqu'au 4 janvier, l'exposition est visible tous les jours de 9h à 19h. A travers des photos d'archives, des extraits de films et des œuvres d'art, c'est le moment de découvrir l'histoire de Varian Fry, mais aussi celles de toutes les personnalités qu'il a tenté d'exfiltrer. Parmi elles, on compte la politologue Hannah Arendt, le poète André Breton ou encore le peintre Marc Chagall : des liens qui rappellent "que l'art peut, lui aussi, être un acte de résistance", selon l'historienne de l'art Emmanuelle Polack.

Pratique. A partir de 5 euros. 02 31 06 06 45.