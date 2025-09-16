En ce moment Undressed SOMBR
Belbeuf. Incendie du Moulin Rose : "C'est une institution, ça fait partie du quartier"

Sécurité. Ce mardi 16 septembre, un incendie a eu lieu au Moulin Rose, célèbre boîte de nuit de Belbeuf. 67 pompiers sont intervenus pour maîtriser les flammes. Certains riverains sont encore choqués par l'ampleur de l'incendie.

Publié le 16/09/2025 à 14h28 - Par Justine Carrère
Vers 9h ce mardi 16 septembre, les pompiers étaient toujours sur place pour maîtriser les flammes qui se dégageaient du Moulin Rose.

"C'est vraiment malheureux", confie Isabelle Hardelin, habitant près du Moulin Rose. Ce mardi 16 septembre vers 3h du matin, un incendie s'est déclaré au niveau de cette boîte de nuit emblématique à Belbeuf. Selon le lieutenant-colonel Alexandre Cros, chef du groupement des opérations au sein du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) 76, "plusieurs appels nous ont confirmé de grandes flammes". 67 sapeurs-pompiers sont intervenus avec 19 véhicules pour combattre cet incendie. A leur arrivée, le bâtiment de 900m2 était entièrement envahi par les flammes. Il n'y a pas eu de victime. La gendarmerie est chargée de déterminer l'origine du feu.

"C'est impressionnant"

Selon Alexandre Cros, les populations voisines ont été maintenues dans leur logement, à l'abri des fumées et "ont fait l'objet d'une visite de nos équipes pour vérifier l'absence de fumée dans leurs logements et l'absence de symptômes". Isabelle Hardelin, riveraine, a été particulièrement choquée. "Depuis le temps que j'habite ici, c'est impressionnant", confie-t-elle. "Ça me fait mal parce que c'est une bâtisse qui a des années et des années et qui est très connue", ajoute-t-elle. 

Dès 3h du matin, les pompiers sont intervenus au Moulin Rose de Belbeuf pour maîtriser les flammes de l'incendie.Dès 3h du matin, les pompiers sont intervenus au Moulin Rose de Belbeuf pour maîtriser les flammes de l'incendie.

"Je ne m'attendais pas à voir autant de tuyaux"

"Cette nuit, ce n'était pas ouvert donc c'est bizarre qu'il y ait eu un incendie", se questionne Gérard Leclerc, habitant du quartier. "C'est une institution le Moulin Rose, ça fait partie du quartier", renchérit-il. Comme son habitation se situe à 50m de la boîte de nuit, il n'était pas plus inquiet que cela mais "il voulait voir ce qu'il se passait" car "ce matin, j'entendais du bruit à 6h du matin, je me disais qu'il était un peu tôt pour commencer les travaux" et finalement, il s'agissait d'un incendie. "Je ne m'attendais pas à voir autant de tuyaux."

Pour l'heure, l'origine du feu n'est pas encore connue.

Les pompiers se sont installés sur le parking situé à quelques mètres du Moulin Rose de Belbeuf.Les pompiers se sont installés sur le parking situé à quelques mètres du Moulin Rose de Belbeuf.

Galerie photos
Dès 3h du matin, les pompiers sont intervenus au Moulin Rose de Belbeuf pour maîtriser les flammes de l'incendie. Les pompiers se sont installés sur le parking situé à quelques mètres du Moulin Rose de Belbeuf.

