Près de Rouen. Un incendie détruit la discothèque Le Moulin Rose

C'est un lieu mythique de l'agglomération rouennaise qui est parti en fumée. Mardi 16 septembre peu avant 3h, un incendie s'est déclaré au sein de la discothèque Le Moulin Rose à Belbeuf. A l'arrivée des pompiers, l'établissement était totalement embrasé. D'importants moyens de secours ont été déployés sur place.

61 pompiers mobilisés

61 sapeurs-pompiers étaient présents. Vers 8h, le feu était maîtrisé mais la phase d'extinction se poursuivait à l'aide de quatre lances à incendie.

Selon les pompiers, il n'y aurait pas de blessé. Les dégâts sont très importants. L'établissement a complètement été détruit. Les pompiers ont lutté pour que les flammes ne se propagent pas aux habitations voisines.

Une histoire presque centenaire

Le Moulin Rose avait été créé en 1927. Il avait connu des hauts et des bas ces dernières années avec plusieurs repreneurs. Il avait rouvert ses portes en avril dernier.