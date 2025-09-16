En ce moment WHO KNEW PINK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Rouen. Un incendie détruit la discothèque Le Moulin Rose

Sécurité. Un incendie s'est déclaré au sein de la discothèque Le Moulin Rose à Belbeuf, mardi 16 septembre. Les dégâts sont très importants.

Publié le 16/09/2025 à 08h35 - Par Gilles Anthoine
Près de Rouen. Un incendie détruit la discothèque Le Moulin Rose
La mythique discothèque Le Moulin Rose a été détruit par un incendie, mardi 16 septembre. - Justine Carrère

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est un lieu mythique de l'agglomération rouennaise qui est parti en fumée. Mardi 16 septembre peu avant 3h, un incendie s'est déclaré au sein de la discothèque Le Moulin Rose à Belbeuf. A l'arrivée des pompiers, l'établissement était totalement embrasé. D'importants moyens de secours ont été déployés sur place.

61 pompiers mobilisés

61 sapeurs-pompiers étaient présents. Vers 8h, le feu était maîtrisé mais la phase d'extinction se poursuivait à l'aide de quatre lances à incendie.

A lire aussi. Près de Rouen. Le Moulin rose change de directeur : "Pour l'instant, je n'ai ouvert que le club"

Selon les pompiers, il n'y aurait pas de blessé. Les dégâts sont très importants. L'établissement a complètement été détruit. Les pompiers ont lutté pour que les flammes ne se propagent pas aux habitations voisines.

A lire aussi. Près de Rouen. Après un refus d'obtempérer, la police ouvre le feu : ce que l'on sait

Une histoire presque centenaire

Le Moulin Rose avait été créé en 1927. Il avait connu des hauts et des bas ces dernières années avec plusieurs repreneurs. Il avait rouvert ses portes en avril dernier.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
24 couvert en argent massif signée Hénin & Cie
24 couvert en argent massif signée Hénin & Cie Sarcelles (95200) 800€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Près de Rouen. Un incendie détruit la discothèque Le Moulin Rose
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple