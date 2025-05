Près de Rouen. Le Moulin rose change de directeur : "Pour l'instant, je n'ai ouvert que le club"

Le célèbre Moulin rose de Belbeuf vient de changer de directeur. Raphaël Alarcon, déjà connu dans le domaine de la restauration et de la nuit à Rouen, a reçu les clés mardi 22 avril et a rouvert l'établissement samedi 26 avril. Ce changement de direction intervient un an après une première reprise par deux autres Rouennais mais qui n'ont malheureusement pas réussi à aller au bout de leur projet.

"On m'a proposé de reprendre la direction du Moulin rose"

"On m'a proposé de reprendre la direction du Moulin rose, raconte Raphaël Alarcon. Fort de décennies d'expérience que j'ai acquis dans le milieu, on m'a dit que je pouvais être utile." Il a notamment dirigé un bar de nuit pendant 10 ans, le Bar Flower, a travaillé au restaurant étoilé de Rouen Gill et aussi dans plusieurs discothèques comme le Crooner [aujourd'hui fermé], l'Ibiza, etc. "Comme au Moulin rose il y a une discothèque, un restaurant et un bar, on m'a proposé ce poste de directeur", ajoute-t-il car il avait les épaules pour.

Il ferme son restaurant pour diriger le Moulin rose

En 2024, Raphaël Alarcon a repris le restaurant Les brigades du Kitsch, au 21 rue des Bons-Enfants à Rouen, qu'il a renommé La Brigade. On y dégustait notamment du poulet braisé et des frites maison. Un an plus tard, "j'ai décidé de le mettre en vente pour un autre projet", confie-t-il. C'est à peu près au même moment que cette demande de reprendre le Moulin rose est tombée. "Le Moulin rose c'est magique. Le club, le restaurant, la 'plage' [partie extérieure], honnêtement, je ne peux pas rêver mieux", assure le nouveau directeur de la discothèque.

Quelles sont ses ambitions ?

"Pour l'instant, je n'ai ouvert que le club [la partie boîte de nuit], pour faire les choses bien", assure Raphaël Alarcon. Au niveau de la musique, "c'est généraliste, on peut mettre du Céline Dion, du Mylène Farmer et de la musique actuelle, ça va des années 1980 à nos jours". Et du côté du restaurant, il devrait bientôt ouvrir : "Peut-être qu'il ouvrira le week-end du 17 mai et la partie extérieure, pas avant juin." Quant à la décoration, comme des travaux avaient déjà été entrepris par les premiers repreneurs l'an passé, il n'envisage pas pour l'heure de la modifier. Il souhaite retrouver l'ambiance qu'il a connue il y a 12 ans, lorsqu'il était lui-même client du Moulin Rose.

Pratique. Le Moulin rose se situe au 68 route de Paris à Belbeuf. Il est actuellement ouvert du vendredi au samedi de minuit à 5h du matin.