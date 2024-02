Belbeuf. Fermeture du Moulin rose : qui sont les nouveaux propriétaires des lieux ?

Ouverte depuis 1927, l'iconique boîte de nuit le Moulin rose de Belbeuf va fermer dimanche 25 février. L'établissement ne devrait pas rester clos longtemps car il a de nouveaux propriétaires : Abou Sow et Abidar Belaïd. Avec l'aide d'un investisseur rouennais qui a souhaité garder l'anonymat, ils ont décidé de reprendre cette institution. Ils ne souhaitent pas changer la fonction du site mais simplement "rajeunir l''établissement, changer la décoration, refaire la peinture et la décoration", assure Abou Sow. "On est tous les deux agents de sécurité au So à Rouen alors on avait envie d'évoluer et de changer", raconte-t-il. "Ce sera toujours une boîte de nuit avec des DJ et des nouveautés. Le restaurant, L'estival, restera là. On va y ajouter une piste de danse", ajoute Abidar Belaïd. L'extérieur, qui ressemble aujourd'hui à une plage, va lui aussi changer de style mais nous n'en saurons pas plus car "on ne peut pas dévoiler les surprises", poursuit le nouveau copropriétaire. Les travaux, qui viennent de commencer, devraient durer deux mois car l'ouverture est prévue en avril.