Belbeuf. Après d'importants travaux, le Moulin rose rouvre ses portes : découvrez à quoi ressemble la célèbre discothèque

La réouverture de l'iconique Moulin rose, situé au 68 route de Paris à Belbeuf, près de Rouen, est imminente. L'inauguration du lieu rénové et racheté est prévue ce jeudi 20 juin, dès 19h. Les invitations ont d'ores et déjà été envoyées.

De nombreux travaux réalisés

Abou Sow, Belaïd Abidar et un investisseur rouennais qui a préféré garder l'anonymat, sont à la tête de cette discothèque. Cette dernière étant fermée depuis le 25 février pour cause de travaux. L'intérieur de la boîte de nuit a été repensé. Il allie modernité et confort avec des banquettes beiges et des colonnes noir et blanc. Les espaces extérieurs, qui incluent bien évidemment la terrasse, ont eux aussi été rénovés. En guise de décoration notamment, un grand gorille a été installé.

Le restaurant L'Estival, situé au sein même du Moulin rose, ne rouvrira pas avant la semaine prochaine. Là encore, le mobilier choisi s'inscrit dans l'air du temps avec des tables et des chaises contemporaines.