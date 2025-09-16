Près de Rouen. Incendie à la mairie de Grand-Couronne : la piste criminelle envisagée

L'incendie qui s'est déclaré dans les locaux de la mairie de Grand-Couronne près de Rouen dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 septembre pourrait être criminel. C'est ce que précise le parquet de Rouen dans un communiqué publié au lendemain des faits.

Des constatations faites par un expert

"La piste de l'intervention d'un tiers est privilégiée en raison des constatations faites par la police nationale, puis par un expert, ce matin en présence du parquet", précise le procureur de la République de Rouen qui ajoute que l'incendie a occasionné "des dégâts d'importance".

Une enquête a été lancée et confiée au Service interdépartemental de la police judiciaire pour "dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en bande organisée, et dégradation d'un bien par moyen dangereux pour les personnes commise en raison de la qualité de la personne propriétaire ou utilisatrice, chargée d'une mission de service public".