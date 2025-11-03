En ce moment Le Feu (feat Vianney) KENDJI
Grand-Couronne. Incendie de la mairie : quatre jeunes mis en examen et trois placés en détention

Sécurité. Quatre jeunes ont été mis en examen pour l'incendie de la mairie de Grand-Couronne, informe le parquet de Rouen, dimanche 2 novembre dans la soirée. Trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire. Il s'agirait d'une vengeance après la saisie d'une motocross par la police municipale.

Publié le 03/11/2025 à 10h25 - Par Pierre Durand-Gratian
Trois des quatre suspects mis en examen ont été placés en détention provisoire.  - Illustration

L'enquête progresse après les importants dégâts causés par l'incendie volontaire de la mairie de Grand-Couronne, le 16 septembre dernier. 

En tout, six personnes ont été interpellées à partir du mercredi 29 octobre, informe le parquet de Rouen. Parmi elles, quatre suspects, deux majeurs de 20 et 21 ans et deux mineurs de 16 et 17 ans au moment des faits, ont été mis en examen. Les trois plus âgés ont été placés en détention provisoire. Le plus jeune mineur est sous contrôle judiciaire. 

D'après le parquet, les investigations montrent que cet incendie serait une vengeance après "la mise en fourrière par la police municipale de Grand-Couronne, le 5 septembre en fin d'après-midi, d'une motocross circulant de manière irrégulière sur la voie publique". Les faits auraient été commis à l'instigation du propriétaire de la motocross, qui fait partie des personnes interpellées. 

Un crime passible de 20 ans de prison

Les investigations ont montré que deux personnes au visage dissimulé se sont introduites dans la mairie avec deux bidons d'essence pour y mettre le feu, peu avant le déclenchement de l'alarme, le 16 septembre vers 00h45. Deux complices qui les avaient amenés en voiture les attendaient dans le véhicule pour prendre la fuite. "Les quatre suspects avaient rempli leurs bidons d'essence dans une station-service quelques dizaines de minutes avant", précise encore le parquet. 

Un juge d'instruction a été saisi pour "dégradation par incendie en raison de la qualité de personne chargée d'une mission de service public", un crime passible d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle, précise encore le parquet. 

