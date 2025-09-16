Près de Rouen. Un incendie se déclare en pleine nuit à la mairie, des dégâts importants

Un incendie s'est déclaré au rez-de-chaussée de la mairie de Grand-Couronne, mardi 16 septembre à 1h10.

• A lire aussi. Métropole de Rouen. Une école primaire victime d'un cambriolage

Julie Lesage, la maire, indique que "la propagation a été rapide et les pompiers sont intervenus très vite. L'incendie a été maîtrisé vers 1h30 mais les dégâts sont très importants". Les soldats du feu sont venus à bout des flammes grâce à trois lances à incendie. Aucun blessé n'est à déplorer.

La mairie reste fermée

La mairie reste fermée jusqu'à nouvel ordre que ce soit pour les agents ou le public. "Des mesures sont à l'étude pour rapidement permettre un redéploiement des services à la population." Mardi matin, la circulation en centre-ville était interrompue dans l'attente de sécuriser les abords du bâtiment.

• A lire aussi. Près de Rouen. Incendie de Bolloré Logistics : le rapport du bureau d'enquêtes est sorti

L'origine du feu n'est pas encore connue. La police a ouvert une enquête.