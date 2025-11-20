En ce moment THE ZEPHYR SONG RED HOT CHILI PEPPERS
Près de Rouen. Après l'incendie criminel du Moulin Rose, un suspect mis en examen

Sécurité. L'enquête sur l'incendie criminel du Moulin Rose à Belbeuf a permis d'identifier deux mis en cause, indique le parquet de Rouen, jeudi 20 novembre. L'un d'eux a été mis en examen.

Publié le 20/11/2025 à 16h43, mis à jour le 20/11/2025 à 17h36 - Par Pierre Durand-Gratian
Près de Rouen. Après l'incendie criminel du Moulin Rose, un suspect mis en examen
Le Moulin Rose a été complètement détruit par un incendie criminel, mardi 16 septembre au petit matin. - Justine Carrère

L'enquête avance sur l'incendie du Moulin Rose à Belbeuf, une discothèque détruite par les flammes dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 septembre.

Deux mis en cause ont été identifiés, notamment grâce à l'exploitation des données de téléphonie et de vidéoprotection par la section de recherches de Rouen de la gendarmerie, en charge de l'enquête, précise le parquet de Rouen.

L'un des deux a été mis hors de cause

Ils ont été interpellés et placés en garde à vue, mardi 18 novembre. L'un des deux suspects a été mis hors de cause.

Le second a été présenté à la justice et mis en examen "des chefs de destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime", indique encore le parquet de Rouen. Ce suspect a été laissé libre sous contrôle judiciaire.

Le parquet a d'ailleurs fait appel de cette décision et requiert le placement en détention provisoire.

 

