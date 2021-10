Vingt cinq gendarmes étaient mobilisés dans la nuit de samedi 13 au dimanche 14 octobre, entre 23h et 3h, pour des contrôles d'alcoolémie à proximité d'une discothèque sur les bords de Seine, à Belbeuf.

En tout, 400 véhicules ont été contrôlés et trois taux d'alcoolémie délictueux constatés, entre 1 g et 1,5 gramme d'alcool par litre de sang. Un conducteur a refusé d'obtempérer et est actuellement toujours recherché. Enfin un autre véhicule a été contrôlé alors qu'il circulait en sens interdit.