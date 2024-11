Insolite. Découvrez les sons du Mont-Saint-Michel… avec vos coudes !

Deux bornes interactives sont désormais installées au Centre d'information touristique du Mont Saint-Michel.

Une expérience inédite

Elles proposent une expérience inédite. Il suffit de poser ses coudes sur ces bornes pour entendre les chants et les cris des espèces qui peuplent le Mont Saint-Michel et sa baie, de la rainette verte au héron cendré, en passant par le pélodyte ponctué et le goéland argenté.

Cette technologie sans écouteurs utilise l'ostéophonie pour transmettre les sons par les os, offrant une expérience sensorielle inédite. Une façon étonnante d'écouter la nature et de découvrir la richesse sonore de la baie.