Petit-Couronne. Seine-Maritime : ils dérobent téléphone portable, scooter, et tentent un home-jacking dans la même journée

Cela commence l'après-midi, ce dimanche 25 septembre 2016, à Bois-Guillaume (Seine-Maritime). Quatre jeunes, trois de 16 ans et un de 21 ans, volent en faisant usage de la force un téléphone portable à un habitant de Rouen de 17 ans. Deux des quatre agresseurs, résidant tous deux dans un foyer, sont reconnus par la victime au niveau de l'arrêt de bus Beauvoisine à Rouen (Seine-Maritime). Ils sont interpellés à 18h05 par la police.

Puis vol à la roulotte…

Les deux autres larrons se rendent eux à Petit-Couronne. Ils réalisent tout d'abord une série de vols à la roulotte sur des voitures stationnées et non verrouillées, sans commettre aucune dégradation donc. Une BMW rue Jacques Prévert, une Peugeot 205 et une Opel Astra rue Jacques Brel sont tour à tour fouillées. Ils passent ensuite aux deux roues, puisqu'ils dérobent un scooter de marque Honda dans un hangar également non verrouillé rue Delattre, toujours à Petit-Couronne.

Puis vol de scooter…

Il est désormais 1h10 du matin. En confiance, ils s'apprêtent à passer à un home-jacking rue de la Voute, quand une voisine donne l'alerte en appelant la BAC. Elle venait de voir les deux jeunes, juchés sur une camionnette, s'apprêter à s'introduire dans la maison de ses voisins par une fenêtre. Après les avoir mis en fuite, elle donne leur description aux agents de la BAC dépêchés sur place, qui interpellent enfin les deux délinquants rue Joseph Delattre. Ces derniers marchent tranquillement sur le trottoir, les mains toujours gantées.

Et enfin tentative de home jacking dans la même demi-journée

Le scooter de 125 cm3 qu'ils ont subtilisé un peu pus tôt est là, au milieu de la route. Son propriétaire, non joignable, a été invité via une notification écrite laissée dans son hangar à venir déposer plainte à l'hôtel de police.

