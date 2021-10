Alençon. "Time to move Normandy" : et si vous partiez à l'étranger ?

Partir à l'étranger vous tente, mais vous ignorez comment s'y prendre ? "Time to move Normandy" est une opération menée par les bureaux d'information jeunesse de Normandie. Elle a été déclinée par le BIJ d'Alençon (Orne) mercredi 18 octobre 2017, sous l'intitulé "It's time to move".