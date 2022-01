Alençon. Une semaine pour trouver un job d'été au BIJ de l'Orne

Au Bureau Information Jeunesse de l'Orne (BIJ) à Alençon, c'est la " semaine des jobs d'été ", pour aider les jeunes à rédiger un CV, une lettre de motivation et pour les aiguiller dans leurs recherches d'emploi saisonnier en Normandie ou à l'autre bout du monde, avec des conseillers de Pôle Emploi et des zooms sur les métiers de l'animation, les saisonniers de l'agriculture, et les jobs à l'étranger.

Mercredi après-midi 3 avril, c'était aussi un job-dating en présence d'employeurs potentiels des secteurs de la restauration, de l'animation, du service à la personne, et de l'intérim … et il y avait beaucoup de candidats, comme Vicky, Maximilien et Camille :

Pas évident de rédiger son premier CV ou sa première lettre de motivation quand on a 17 ans… Le BIJ est là pour épauler les jeunes, explique Ludovic Dupont, animateur au BIJ Orne :

Cette semaine des Jobs d'été au BIJ de l'Orne, Cours Clémenceau à Alençon, se poursuit jusqu'à samedi soir 6 avril 2019.

