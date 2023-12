Près de Rouen. Ils volent de la nourriture et de l'alcool, des armes et de la drogue retrouvés chez eux

Du 21 octobre au 11 novembre, de nombreux vols de nourriture et d'alcool ont eu lieu dans des points de vente dans le secteur de Rouen. Des distributeurs ont notamment été dégradés. Les gendarmes de Saint-Jacques-sur-Darnétal ont mené l'enquête, permettant d'identifier les mis en cause.

Un joli butin

Les Pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Rouen et d'Yvetot, ainsi que les gendarmes de la brigade de mobilité de Saint-Jacques-sur-Darnétal ont procédé à l'interpellation des deux individus. Chez eux ont été retrouvés certains des produits volés, ainsi que des armes, du cannabis et un gyrophare. "Le téléphone portable d'un des malfaiteurs s'avère avoir été volé un an auparavant à Rouen", précisent d'ailleurs les militaires.

Les deux individus ont été déférés devant le parquet de Rouen. Le premier est placé en détention provisoire, le second est sous contrôle judiciaire. Leur jugement aura lieu mi-janvier.