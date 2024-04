Rouen. L'enseigne Bershka arrive au centre commercial Saint-Sever

C'est officiel, Bershka, l'enseigne de prêt-à-porter et d'accessoires espagnole pour femmes et hommes, s'installe au centre commercial Saint-Sever à Rouen au premier étage. Ce n'est pas le premier magasin qui ouvre en Normandie, le premier se situant aux Docks Vauban du Havre. Vendredi 19 avril à 10h une inauguration est prévue dans les locaux de cette nouvelle boutique rouennaise de plus de 800m2. Bershka fait partie du groupe espagnol Inditex qui possède notamment Zara, Pull&Bear et Stradivarius. Des enseignes réputées pour leurs prix bas et leurs articles tendances. On y retrouve des vêtements mixtes comme des t-shirts, sweats et pantalons. Pour l'été, des maillots de bain sont aussi en vente.