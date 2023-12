Rouen. Idées pour Noël : des cadeaux normands à l'office de tourisme 

"On a essayé de privilégier le circuit court et de valoriser les savoir-faire", lance d'emblée Christine de Cintré, présidente de Rouen tourisme. Plus question de vendre dans la boutique de l'office de tourisme une série de produits fabriqués à l'autre bout du monde. Les entreprises rouennaises et normandes sont mises en avant.

A l'approche de Noël, l'office de tourisme propose une nouveauté bien utile dans nos contrées humides : le parapluie aux couleurs de Rouen. Mais pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de l'authentique parapluie de Cherbourg. "C'est une entreprise du patrimoine vivant, un produit de qualité", insiste la présidente. Une autre entreprise manchoise bien connue, Saint James, propose désormais des peluches léopard pour la région Normandie, ou mouton pour la Ville de Rouen.

Un totem en acier qui reprend le logo de l'office de tourisme et peut servir de serre-livres ou encore une décoration murale qui suggère l'horizon rouennais et ses monuments, font aussi partie des nouveautés, au milieu des habituels paniers garnis.

Des cartes cadeaux dématérialisées

Autre nouveauté, la carte cadeau, qui permet ensuite de s'offrir une expérience au choix proposé par l'office de tourisme. "Ça fait partie des cadeaux dématérialisés sans impact carbone qui sont très demandés", appuie Christine de Cintré. Libre à chacun ensuite de choisir une visite gourmande, un dîner croisière sur le Seine ou une découverte des producteurs du marché Saint-Marc, notamment.

La boutique a voulu en garder pour toutes les bourses avec quelques cadeaux à bas prix. Mais le fabriqué en Normandie a un coût. Comptez 169€ pour le parapluie de Cherbourg, 69€ pour le totem Rouen tourisme et de 39 à 45€ pour les peluches Saint-James.