Près de Rouen. "C'est une grande distinction" : Hubert Masse, fondateur du Cacaotier, reçoit le titre de Maître Artisan

"C'est une grande distinction", confie Hubert Masse. Vendredi 12 septembre, ce chocolatier et fondateur du Cacaotier situé à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, près de Rouen, a reçu le titre de Maître Artisan. Il est décerné par la Chambre des métiers et de l'artisanat Normandie et la Métropole de Rouen. Ce titre est décerné aux chefs d'entreprise de l'artisanat et constitue une véritable reconnaissance de qualification dans l'artisanat. Il garantit le savoir-faire du chef d'entreprise et est gage de confiance et de qualité envers les partenaires et les clients.

• A lire aussi. Rouen. Prix de l'accueil 2023 : Le Lunetier grand lauréat, Le Cacaotier récompensé par le public

Un savoir-faire reconnu

Obtenir le titre de Maître Artisan est pour le chocolatier Hubert Masse "une grande distinction pour tout l'effort que nous avons fait avec mon équipe et mon épouse". C'est aussi une belle récompense pour "la recherche et l'excellence de nos produits", ajoute-t-il. Ce qui a fait la différence selon lui, "c'est la persévérance de nos produits depuis 30 ans". Aujourd'hui, le chocolatier ne cache pas ses ambitions. Il souhaite maintenir la qualité de ses produits. Et justement à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, le professionnel "travaille la fève jusqu'au point final, qui est la tablette de chocolat". Un rêve pour ce passionné, qui perdure depuis maintenant six ans.

Hubert Masse se penche déjà sur ses vitrines chocolatées pour Noël.

• A lire aussi. [Dossier] Rouen. Pâques, la période créative des chocolatiers