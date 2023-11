Rouen. Prix de l'accueil 2023 : Le Lunetier grand lauréat, Le Cacaotier récompensé par le public

11 commerçants de Rouen ont été mis sur le devant de la scène mardi 21 novembre lors de la remise du prix de l'accueil 2023 organisé par la Ville de Rouen. Différents critères ont été pris en compte tels que la qualité de l'accueil, la mise en avant des produits, l'accessibilité aux personnes en situation de handicap ou encore la présence sur les réseaux sociaux.

Le prix d'accueil décerné à la boutique Le lunetier

Parmi les 11 commerçants récompensés lors de cette soirée, le Grand prix a finalement été décerné au Lunetier, un opticien situé rue Armand Carrel à Rouen.

Le prix du public pour le Cacaotier

Un prix du public a également été attribué, en partenariat avec Tendance Ouest. Au total, 4 500 personnes ont voté pour leur commerce préféré. Et c'est le Cacaotier, spécialisé dans le chocolat, qui a eu le plus de votes. "Ça fait plusieurs années qu'on participe au prix de l'accueil et à chaque fois on repartait sans rien", a réagi, à chaud, Magali Auffret, responsable de la boutique située rue du Gros-Horloge à Rouen. Alors, lorsqu'elle a compris qu'elle était l'heureuse lauréate, la commerçante "a eu un peu de mal à réaliser".

Les autres lauréats

Dix autres commerces ont aussi été récompensés pour le prix de l'Accueil. Voici le palmarès :

2e : Tea shop, 17 rue des Boucheries-Saint-Ouen

3e : Valège, 88 rue des Carmes

4e : Atelier Beauté, 59 rue Saint-Vivien

5e : La Muchette, 34 rue Cauchoise

6e : Levi's, Docks 76, 1 boulevard Ferdinand-de-Lesseps

7e : Inédit Joaillier, 70 rue Jeanne-d'Arc

8e : La Vie en vrac, 7 place de la Calende

9e : In Situ, 35 rue Jean-Lecanuet

10e : Le Cours des halles, 83 rue Saint-Sever