[Dossier] Rouen. Pâques, la période créative des chocolatiers 

Les traditionnels œufs de Pâques, les poules, les lapins, toutes sortes d'animaux moulés vont orner nos tables ou être cachés dans les jardins pour le plus grand plaisir des petites têtes blondes. Pâques, c'est évidemment un moment clé pour les chocolatiers, la période la plus importante de l'année juste après Noël en termes de chiffres d'affaires. Mais si l'on considère la création pure, la période de Pâques passe même devant, avec une grande majorité de moulages et de quoi laisser libre cours à l'imagination, parfois sans limite des chocolatiers, qui affectionnent particulièrement cette période. Chez le Cacaotier, chocolaterie normande à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, cette période se prépare bien longtemps en amont. L'entreprise compte désormais une quarantaine de salariés et six boutiques, trois en Normandie, dont une à Rouen, et trois en région parisienne. Cette année, 1 300 moulages ont été réalisés pour la période, dont 700 poules, l'animal qui a la cote cette année. "Je ne me souviens plus d'où c'est parti, raconte Florian Sabouraud, chocolatier responsable décor du Cacaotier. Je crois que c'était un dessin animé, on a vu une poule rigolote et on a continué de là."

Le professionnel dessine ensuite directement sur ordinateur, avant de réaliser les premiers prototypes, grâce à une imprimante 3D. Avec des décennies d'expérience, Hubert Masse, le patron du Cacaotier, a pu constater l'évolution du métier, grâce à de telles machines pour faire les moules ou des machines de découpe haute précision qui permettent l'assistance de l'informatique. L'artisanat et la qualité des produits restent, mais les machines participent à une certaine automatisation. "Il y a de plus en plus de place pour la créativité, estime le chef d'entreprise. Maintenant, tout le monde fait une pièce commerciale pour sa vitrine à Pâques. On met ça en avant pour attirer le client et on utilise beaucoup les réseaux sociaux." Cette année, "on voulait quelque chose avec un peu d'humour, un peu enfantin, avec des coqs et des poules un peu farfelus avec les yeux dans tous les sens, comme s'ils étaient un peu perdus", décrit Florian Sabouraud. Les pièces sont assemblées comme un grand puzzle, puis sculptées, et décorées pour la couleur. Un véritable travail d'artiste, pensé plusieurs mois en amont. Car dans l'atelier de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, les équipes travaillent déjà à des pièces pour le 1er mai, et Florian Sabouraud songe à ses pièces de Noël. "Mais c'est top secret !"