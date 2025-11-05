En ce moment Soleil Bleu LUIZA & BLEU SOLEIL
Rouen. Les prix du cours de l'or flambent : "On n'affiche même plus les prix en vitrine"

Economie. En ce mois de novembre et depuis plusieurs mois, les joailliers rouennais font face à une situation complexe. Le prix du cours de l'or ne cesse flamber, les obligeant à augmenter, pour certains d'entre eux, le prix de vente de leurs bijoux.

Publié le 05/11/2025 à 16h20 - Par Justine Carrère
Rouen. Les prix du cours de l'or flambent : "On n'affiche même plus les prix en vitrine"
Kamal Anver est le gérant de la bijouterie Alanka à Rouen. En raison de l'augmentation constante du prix du cours de l'or qui peut varier plusieurs fois par jour, il ne peut même plus afficher le prix de ses bijoux en vitrine.

Le prix du cours de l'or ne cesse de flamber. Selon Kamal Anver, gérant de la bijouterie Alanka à Rouen, il a "quasiment triplé depuis le début de la guerre en Ukraine". Vers 11h ce jeudi 5 novembre, il se situait aux alentours des 111 000€ et à 16h, il se trouvait au-dessus des 111 250€. Une situation particulièrement complexe à laquelle les joailliers rouennais doivent faire face.

Moins de ventes en raison de l'augmentation des prix de l'or

En raison de l'augmentation constante du prix du cours de l'or actuellement, Kamal Anver a eu beaucoup moins de ventes. Pour autant selon lui, au niveau de la fabrication de ses bijoux, ça n'a pas beaucoup diminué. "Cette année, le prix de l'or est même remonté jusqu'à 120 000€ le kilo donc on est obligé de facturer plus cher", ajoute Kamel Anver. "On n'affiche même plus les prix en vitrine parce que ça change toutes les cinq minutes", renchérit-il. Et alors que Noël approche, le joaillier a constaté une baisse des commandes de l'ordre de 5% environ, par rapport à la même période l'an passé.

Un impact sur les prix des articles en vitrine

"La hausse du prix de l'or impacte le prix des articles que nous fabriquons et que nous mettons en vitrine", assure Jean-François Denis, joaillier chez Adamante à Rouen. Celle-ci est de l'ordre de 15 à 20% même si "pour l'instant, ça n'a pas eu d'incidence sur une baisse du chiffre d'affaires. L'activité continue malgré tout", poursuit-il. En effet, "très souvent, nos clients nous ramènent des bijoux usagés et anciens que nous utilisons pour en fabriquer de nouveaux", ajoute le joaillier.

"80% de mes clients me fournissent l'or"

Certains joailliers rouennais arrivent à faire face à cette augmentation croissante du prix de l'or. "Comme je fais beaucoup de transformations de bijoux anciens, 80% de mes clients me fournissent l'or", confie Christophe Simon, responsable de la joaillerie Simon à Rouen. C'est pourquoi ça n'a pas beaucoup de répercussions sur son travail ni sur ses fabrications. Il arrive même à voir du positif dans cette situation : "Ça donne une valeur supplémentaire aux bijoux de prestige."

Rouen. Les prix du cours de l'or flambent : "On n'affiche même plus les prix en vitrine"
