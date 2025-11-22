Loisir. J'ai joué à Sifflard, le dernier jeu de société du Rouennais Arkada Studio

Imaginez une expérience entre le jeu de société et le jeu vidéo. C'est tout l'intérêt du jeu hybride, un concept dont les Rouennais d'Arkada Studio, installés à Petit-Quevilly, se sont fait les principaux ambassadeurs sur le marché du jeu de société. Le studio a développé tous ses jeux sur le même modèle à savoir le traditionnel plateau de jeu avec dés, pions, cartes ou jetons, associé systématiquement à une application mobile à lancer en parallèle. Cette dernière va permettre de guider le joueur et surtout d'installer une ambiance propre à l'univers de chaque jeu et rendre l'expérience encore plus immersive.

Un catalogue bien fourni

La start-up rouennaise s'est construite autour de la sortie en 2020 de son premier jeu Erune, créé par le fondateur du studio Quentin Deleau, très inspiré de Heroquest, autre jeu français référence et plus proche du jeu de rôle. Cinq ans plus tard, le catalogue d'Arkada compte plusieurs extensions et deux autres jeux parmi lesquels Sifflard, un jeu d'ambiance familial qui, vous l'aurez compris, place l'amour du saucisson au centre du jeu. Arrivé dans les locaux d'Arkada à Seine Innopolis, je lance une partie avec Noah Sturtzer, responsable webmarketing et communication. "Nous sommes dans la taverne de Hook, nous rentrons d'une quête affamés et sans le sou et notre but sera de dérober du saucisson", explique-t-il. Le fameux "sifflard" est matérialisé en une grande colonne de jetons type casino représentant toutes les tranches du saucisson qu'il faudra dérober au nez et à la barbe du tavernier. D'emblée on entre dans l'ambiance avec la voix de Hook le tavernier via l'appli mobile qui tourne pendant que l'on joue et qui rappelle fortement celle de l'aubergiste dans Hearthstone (jeu de cartes en ligne). En l'occurrence c'est celle de l'acteur Ted Etienne qui a imaginé le concept du jeu. Dans ce dernier, seul celui qui possède le couteau, peut "couper" les tranches et engranger le maximum de points. La lame s'acquiert de manière aléatoire à chaque tour via l'application jusqu'au moment où le tavernier vous repère ou que le joueur décide, par crainte, de passer son tour. Malgré ma détermination, Noah Sturtzer, plus vif que moi à ce petit jeu, remporte la partie (de peu). Noah est donc officiellement "le roi du Sifflard", pour les autres : "Il va falloir se réveiller", se moque le tavernier ! Très instinctives, les parties sont courtes mais dynamiques et le jeu promet de belles ambiances hilarantes entre copains ou en famille. Le studio travaille déjà sur autre jeu, Legends of the Seas prévu pour fin 2026. (Lire la suite sur tendanceouest.com)