Rouen. Rouen : un prévenu tente de s'évader du tribunal, dix mois ferme

Dimanche 15 juillet 2018, une fan zone a été mise en place à Rouen (Seine-Maritime) pour accueillir les milliers de spectateurs qui souhaitent voir la finale de la Coupe du Monde de football. Pour ce faire, un espace est réservé sur l'esplanade Saint-Gervais, les automobilistes n'y ont pas accès.

Pourtant Ali Abdelhali Meddah, 23 ans, a réussi à y stationner. Conscient du risque qu'il prend de voir son véhicule enlevé, il retourne à sa voiture pour la déplacer après la première mi-temps du match. Mais les barrières l'en empêchent. L'homme percute les équipements, mais il reste bloqué dans l'espace sécurisé.

Il décide de s'évader

La police intervient, il prend la fuite à pied mais il est rattrapé et intercepté puis placé en garde à vue. Le jeune homme n'a pas de permis et est passablement alcoolisé. Il reconnaît avoir pris la fuite et être en stationnement interdit.

À l'issue de sa garde à vue, il est placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, mardi 17 juillet 2018. Dans la cour, alors qu'il sort du fourgon pénitentiaire, il prend la fuite et part dans les rues de Rouen en bousculant les policiers. Il est néanmoins intercepté peu après.

"Je regrette d'avoir fait cette bêtise", avoue-t-il devant le juge. À son casier judiciaire, 13 mentions sont portées pour vols avec violences. Pour le ministère public, "le prévenu connaissait les conséquences de son acte". Sa défense se contente d'affirmer : "Il est en détresse sociale". À l'issue de ses délibérations, le tribunal le déclare coupable et le condamne à dix mois de prison ferme et prononce son maintien en détention.