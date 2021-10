Cherbourg. Manche: la SNSM mobilisée sur deux sauvetages en mer

Samedi 5 novembre 2016, la station des sauveteurs en mer de Fermanville (SNSM) est intervenue à deux reprises dans le cadre d'échouements de deux navires de plaisance dans le nord Cotentin.

La première alerte est donnée par un témoin, ayant vu un navire de plaisance échoué sur la plage de Rotheville, à proximité de Barfleur. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Jobourg engage immédiatement la vedette "CAP LEVY II" de la SNSM de Fermanville (Manche).

Les pompiers arrivent peu après sur zone, pour établir un premier diagnostic sur l'état de santé du plaisancier et prodigués les premiers soins.

Simultanément, les sauveteurs en mer procèdent au déséchouement du navire, qui est remorqué et mis en sécurité au port Chantereyne de Cherbourg.

Deuxième intervention de la SNSM

En fin de matinée, la SNSM intervient sur l'échouement d'un plaisancier l'est du Fort Central, à l'extérieur de la grande rade de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) suite à une avarie mécanique. Une vedette de surveillance maritime et portuaire de la Gendarmerie maritime, constate que le navire ne se trouve plus à flot. L'hélicoptère Caïman de la Marine nationale, est alors chargé de localiser l'épave.

Le bateau disloqué : des débris en mer

L'engagement d'un boute dans l'hélice du bateau de plaisance, a eu pour conséquence de projeter son bateau sur la digue. Le plaisancier, sain et sauf, a été secouru par un autre navire de plaisance se trouvant à proximité, mais l'épave du bateau s'est disloquée. Des débris se sont répandus le long de la digue.

Un Avis d'Urgence à la Navigation a ainsi été diffusé aux navigateurs pour signaler la présence d'éventuels débris dans la zone pour parer à d'éventuelles collisions.

