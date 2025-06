Cherbourg. Une nouvelle application mobile pour les plaisanciers

Depuis la mi-juin, les équipes du port de Chantereyne à Cherbourg ont mis en service une application mobile dédiée aux plaisanciers, abonnés annuels et visiteurs. La nouvelle plateforme "centralise les informations essentielles liées au port de plaisance" comme l'actualité du site mais aussi la météo, les accès à la webcam ou au portail Alizée (pour les abonnés) ainsi qu'une sélection de recommandations touristiques dans le Cotentin.

"Ce nouvel outil digital vise à faciliter l'accueil, à améliorer la communication et à offrir une expérience simplifiée et enrichie à tous les usagers du port" détaille la ville dans un communiqué. Pensée pour être simple d'utilisation, l'application Port Chantereyne est disponible gratuitement sur IOS et Android.