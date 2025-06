Cherbourg. Il peint un colibri géant sur la façade d'un immeuble

A Cherbourg, le talentueux graffeur manchois Blesea a apporté un peu de couleur en ville avec une nouvelle œuvre. Après le tunnel de la voie du Homet en automne 2024, cette fois-ci l'artiste a peint pendant un mois environ un immense colibri entouré de fleurs sur la façade d'un immeuble d'Octeville.

Pourquoi avoir choisi un colibri ?

"J'avais d'abord proposé de peindre l'autre pan de l'immeuble où il y a un graphe vieux de 35 ans et un peu défraîchi. Pour des raisons de droits d'auteur ce n'était pas possible, on m'a donc proposé ce côté-là. Le support donne juste sur l'avenue de mes parents alors c'est presque mieux. Pour le dessin, on m'a quasiment laissé carte blanche, j'ai proposé un oiseau avec des fleurs alors ça allait plutôt bien passer. Derrière le colibri il y avait deux aspects intéressants : d'abord c'est un oiseau extrêmement coloré et puis il représente la solidarité, l'entraide, des valeurs me paraissent importantes dans un quartier populaire."

Quelles sont les difficultés auxquelles on fait face dans ce genre de chantier ?

"La taille était une vraie difficulté parce que c'est quand même un format particulier : il faut appréhender l'espace et ce n'est pas quelque chose que je fais tous les jours à cette échelle. Ici la fresque faisait presque deux fois la hauteur de celle réalisée l'an dernier sur l'école de musique de Saint-Lô. D'un point de vue logistique, ça demande une dynamique pour avoir le matériel en bonne quantité et puis aussi pour proportionner son dessin. Et puis côté climat, j'ai perdu presque 10 jours en mai à cause de la pluie, c'est complètement impossible de peindre sur une surface mouillée. En revanche le soleil de mi juin ne m'a pas du tout dérangé, en plus mon mur était à l'ombre l'après-midi."

Avez-vous d'autres projets à venir ?

"La peinture est mon métier alors j'ai toujours un certain nombre de projets en tête. Et puis il y a toujours quelques petits contrats de-ci de-là pour des jardins par exemple. Pour ceux qui sont prévus en été, il y aura une école à Bricquebec dans les premiers jours de juillet. Il y aura aussi un mur de 25m de long sur 5m de haut au niveau du pôle radiologie de l'hôpital Pasteur, un autre gros chantier qui devrait commencer mi juillet."