Art. Blesea réinvente les blockhaus : un Goldorak mural sur les falaises de Cherbourg

Cette nouvelle fresque se trouve juste avant l'anse du Brick, en contrebas. Toutefois, il est important de rappeler aux visiteurs d'être vigilants, surtout en présence d'enfants, car le terrain escarpé peut être dangereux.

Les œuvres de l'artiste séduisent les passants, qui sont heureux de voir le paysage historique se renouveler : "C'est une totale réussite comme d'habitude. Et redonner une seconde vie à ces murs de béton n'empêche pas de garder en mémoire ce qu'il s'est passé en ces lieux… Hâte de voir les prochaines réalisations !", témoigne Stéphane.

Une carrière marquée par la passion du graffiti et la pop culture

Né en 1985 à Cherbourg, Blesea est un artiste profondément enraciné dans la culture du graffiti. Grand fan de pop culture et nostalgique des dessins animés de son enfance, il puise son inspiration dans des univers tels que Star Wars et Dragon Ball pour sublimer les lieux atypiques qu'il découvre dans la Manche. Il est souvent influencé par les formes spécifiques des structures qu'il choisit pour ses œuvres et aime s'y mettre en scène.

Une œuvre vivante au cœur de la Manche

La Manche tient une place spéciale dans le cœur de Blesea. "La Manche, c'est chez moi, c'est là où je me sens bien", dit-il. C'est dans ce département qu'il continue de trouver des surfaces à transformer, des espaces à revaloriser, tout en conservant la mémoire des lieux.

Parmi ses autres créations notables, on retrouve une magnifique tortue en trompe-l'œil qui s'intègre parfaitement dans le paysage littoral. Chaque œuvre de Blesea est une invitation à revisiter des souvenirs d'enfance, à travers des fresques qui résonnent avec la culture pop et l'art urbain

Une de ses réalisations précédentes, une torture qui se fond dans la ligne littorale. - Blesea