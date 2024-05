Saint-Lô. 80e D-Day : une fresque en hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale

A Saint-Lô, une nouvelle fresque de street-art a vu le jour sur la façade de l'école de musique dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération. L'œuvre commandée par Attitude Manche a été peinte par le graffeur cherbourgeois Blesea, au début du mois de mai.

"Une illustration dirigée vers l'espoir"

"On m'avait demandé de dessiner les combats de la Seconde Guerre mondiale sans la violence avec laquelle on la représente habituellement, explique l'artiste. J'ai donc choisi une illustration plus dirigée vers l'espoir, avec l'enfant qui tourne le dos aux ruines du passé et regarde vers les colombes."

Une fresque en hommage aux victimes civiles et militaires du Débarquement a été peinte à Saint-Lô par le graffeur Blesea.

La fresque en hommage aux victimes civiles et militaires du Débarquement a été réalisée de manière stratégique, à un carrefour fréquenté. Commandée par Attitude Manche à quelques jours du 80e anniversaire du D-Day, elle a pour but de "transmettre aux jeunes générations de façon plus moderne". Emmanuelle Lejeune, maire de Saint-Lô, y voit aussi "un moyen de promouvoir l'art sous toutes ses formes dans la ville".