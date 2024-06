80e D-Day. Un grand chœur avec 250 chanteurs pour la paix à Saint-Lô

Un grand chœur avec pas moins de 250 chanteurs et une dizaine de musiciens vont chanter pour la paix dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire du D-Day. Ce sera dans le parc de l'hôpital Mémorial de Saint-Lô vendredi 7 juin.

Un concert exceptionnel, un moment musical d'exception, pour un programme entre chansons françaises et œuvres classiques, avec des chanteurs de toutes les générations venus des 4 coins de la Normandie. Le plus jeune a 6 ans ! Rémy Delekta, chef de chœur et directeur artistique, nous parle.

Un grand moment musical, entre les chansons de Téléphone, Daniel Balavoine, Calogéro, Laurent Voulzy et des œuvres de Verdi ou Beethoven, c'est vendredi 7 juin dans le parc de l'hôpital de Saint-Lô, ouverture du site à 18 heures pour un spectacle à 20h30, restauration et animations sur place.

On retrouvera ce chœur pour la cérémonie commémorative à Utah Beach le lendemain, puis le 16 juin à la cathédrale de Coutances puis au Zénith de Caen le 27 juin.