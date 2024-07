Saint-Lô. La sculpture Résilience pour ne pas oublier

La Ville de Saint-Lô a commémoré jeudi 18 juillet la libération de la ville le 18 juillet 1944. Plusieurs cérémonies commémoratives se sont déroulées ainsi que l'inauguration de la statue Résilience installée à proximité du rond-point du Département.

Il s'agit d'une œuvre monumentale réalisée par trois artistes espagnols, Juan Miguel Cubas-Sanchez, Amancio Gonzales-Andres et Xavier Gonzalez-Martinez, et financée par des fonds privés.

Le but est ici de rendre hommage aux soldats qui se sont battus et pour certains, sont morts pour la liberté, et à tous ceux qui ont été victimes de la guerre.

Cette œuvre s'adresse aux générations futures pour que jamais ces sacrifices et ces souffrances ne soient oubliés.