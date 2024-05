80e D-Day. Comment assister à la cérémonie de Saint-Lô ?

Le 5 juin prochain, le président de la République, Emmanuel Macron, sera à Saint-Lô pour une cérémonie d'hommage aux victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale. Il commencera ainsi un voyage mémoriel de trois jours en Normandie pour le 80e anniversaire du D-Day et avec différentes commémorations. Le président est attendu au Haras national dans l'après-midi, à 15h30. Le public est invité à y assister.

Inscription obligatoire

Il faut s'inscrire sur un site internet que vient de lancer la préfecture de la Manche. C'est gratuit. "Des ateliers et des animations seront proposés au public avant et après la cérémonie", précise la préfecture. Une fois l'inscription faite, l'invitation officielle, les modalités d'accès au lieu et autres informations pratiques seront envoyées. Une foire aux questions est aussi accessible en ligne depuis jeudi 23 mai sur le site internet de la préfecture de la Manche.