[Photos] 80e D-Day. A Saint-Lô, Emmanuel Macron s'offre un bain de foule prolongé

Une heure et quarante minutes. C'est la durée du bain de foule qu'a pris le président de la République, Emmanuel Macron, au haras national de Saint-Lô. Il est venu à 16h pour la cérémonie en hommage aux victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire du Débarquement de Normandie. Près de 3 000 personnes sont venues assister à la cérémonie.

• Lire aussi. [Photos + vidéos] 80e D-Day. Emmanuel Macron rend hommage aux victimes civiles : 3 000 personnes présentes à Saint-Lô

Lors de son discours d'une quinzaine de minutes, il a retracé l'histoire des bombardements au travers de récit de survivants. Il a mis en parallèle "la cendre des morts" et "la fleur de la Liberté", "la mémoire" et "l'espoir", la "douleur" et la "grandeur", avant de conclure : "Nous n'oublions pas."

Retrouvez ci-dessous toutes les photos du bain de foule que s'est offert Emmanuel Macron à Saint-Lô :

Le président de la République a signé de nombreux autographes.

[photo]

Emmanuel Macron a aussi embrassé des enfants.

Le préfet de la Manche a aidé les nombreux spectateurs à prendre des photos.

Brigitte Macron a aussi participé au bain de foule, et a essayé d'emmener son mari à la prochaine commémoration à Caen, sans succès.

Les membres du Conseil départemental des jeunes ont pu faire une photo avec le président.

Et les jeunes ont même pu lui serrer la main !